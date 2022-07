Son Lux au Festival de Hammamet : un son unique et une énergie folle (Photos)

Le trio américain Son Lux était en concert hier soir, vendredi 22 juillet, au Théâtre plein-air de Hammamet dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Hammamet. Les fans du groupe étaient au rendez-vous pour un voyage aux sons életrco-pop.

Les stars internationales font de nouveau partie de la programmation de nos grands festivals comme ce fut le cas trois ans en arrière, avant que la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ne ferme les frontières et ne mette le monde de la culture à l’arrêt.

Le festival international de Hammamet a connu hier soir l’une des plus belles soirées de cette édition placée sous le signe de la diversité et de la découverte. C’est le groupe Son Lux, qui nous vient tout droit des Etats-Unis, qui a fait vibrer le public de Hammamet avec leurs sons uniques, un délicieux mélange entre la pop expérimentale et l’électro-Rock.

Ceux qui ne connaissent pas Son Lux, reconnaîtront du moins surement leur célébrissime tube « Easy » aux 34 millions de vues sur Youtube. Ryan Lott, Ian Chang et Rafiq Bhatia ont donné hier leur tout premier concert en Tunisie programmé au milieu d’une grande tournée internationale aux quatre coins du monde. Le Festival de Hammamet a encore une fois offert à son public une soirée magique.

F.B