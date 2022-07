Rapport d’un expert de l’Onu sur les problèmes de l’eau en Tunisie

Le rapporteur spécial de l’Onu sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, a appelé le gouvernement tunisien à accorder la priorité absolue à l’eau potable et à consacrer une eau de qualité à ce domaine.

Pedro Arrojo-Agudo a exprimé lors d’une conférence de presse, jeudi 28 juillet 2022 à Tunis, à l’issue d’une mission effectuée en Tunisie (18/29 juillet), son inquiétude face à la multiplication des fuites qui provoquent des coupures d’eau à répétition et l’infiltration de produits polluants dans le réseau de distribution de l’eau potable, appelant les autorités tunisiennes à élaborer un plan de renouvellement de ce réseau.

Il a souligné l’importance de travailler à l’amélioration de la gestion de l’eau indépendamment du rendement atteint dans le cadre de certains usages comme l’irrigation agricole ou l’extraction de phosphate.

Mettre fin à la surexploitation des aquifères profonds

Le rapporteur spécial de l’Onu a également exhorté le gouvernement tunisien à mettre fin à la surexploitation des aquifères profonds comme première mesure d’adaptation au changement climatique, à fermer les puits anarchiques dont le nombre ne cesse d’augmenter dans le pays, et à contrôler le pompage de l’eau en imposant l’installation de compteurs.

Les nappes phréatiques profondes sont les poumons de la nature et doivent être gérées comme des réserves stratégiques pour lutter contre les périodes de sécheresse extraordinaire, d’autant plus que ces périodes deviennent plus régulières et plus longues, a-t-il expliqué.

«Le gouvernement tunisien est appelé à garantir l’accès à l’eau potable pour tous. La rareté de l’eau ne justifie pas le non-respect du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement», a déclaré le responsable onusien.

Approvisionner les communautés rurales et les écoles

Il a également suggéré d’offrir de petites quantités d’eau potable sur une base hebdomadaire aux communautés rurales et aux écoles pour éviter l’apparition de maladies et de ne pas les forcer à acheter de l’eau sur les marchés, exprimant le souhait de voir la décentralisation permettre aux municipalités de jouer un rôle plus important dans l’eau et services d’assainissement.

Le rapporteur spécial de l’Onu, qui a été informé lors de sa visite en Tunisie de la situation de l’eau et de l’assainissement dans certaines régions, a présenté les premiers résultats de sa visite en Tunisie au gouvernement, en attendant la présentation d’un bilan global, rapport qui contiendra les recommandations du Conseil des droits de l’homme de l’Onu en septembre 2023.

