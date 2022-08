Tunisie – Affaire des conteneurs suspects : Charfeddine et Nemsia se rendent au Port de Bizerte

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia, se sont rendus, hier, lundi 8 août 2022, au port commercial de Bizerte, pour assurer le suivi du dossier des conteneurs bloqués sous le régime de transit terrestre et soumis à des recherches pénales, décidées par le Pôle judiciaire économique et financier et par le Tribunal de première instance de Bizerte.

Les deux ministres ont été accompagnés par le commandant en chef de la Garde nationale et la directrice générale de la Douane, selon un communiqué commun، publié par les ministères de l’Intérieur et des Finances.

Les ministres se sont renseignés concernant les difficultés qui ont causé des retards dans l’examen des dossiers des conteneurs, et ce, dans le but d’achever les procédures de recherche et d’investigation et d’améliorer la coordination entre les services des renseignements et des recherches de la Garde nationale et celles de la Douane.

En effet, il y a 23 conteneurs concernés par ces retards, et des soupçons de contrebande d’environ 650 autres. Le contenu de quelques uns a été, par ailleurs, fouillé, et le ministère public au Tribunal de première instance de Bizerte a été alerté, suite à quoi il a donné l’ordre d’entamer les enquêtes nécessaires.

Le communiqué ajoute qu’une réunion de travail a suivi cette visite, pour accélérer les procédures et ouvrir les conteneurs suspects, puisque les opérations de vérification avaient été suspendue le 26 mai dernier.

Et de conclure que le but étant de protéger l’économie nationale et les finances publiques, en plus de poursuivre les personnes impliquées dans toute sorte de trafic, ainsi que leurs complices.

