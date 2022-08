Tunisie : Désormais, le radar flashera l’utilisation du téléphone et le non-port de la ceinture

Dans l’avenir, le radar installé sur les routes tunisiennes ne flashera plus seulement l’excès de vitesse, mais aussi d’autres infractions routières, à savoir l’utilisation du téléphone et le non-port de la ceinture. et ce grâce à une nouvelle technologie.

C’est ce qu’a fait savoir le président de l’Observatoire national de la sécurité routière, Mourad Jouini, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, lundi 8 août 2022.

Selon lui, cela contribuera à faire baisser le taux d’accidents de la route.

C. B. Y.