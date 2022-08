Cincinnati 2022 : Ons Jabeur éliminée en huitièmes de finale

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (5e mondiale), a perdu son match, ce jeudi 18 août 2022, en 8e de finale du tournoi WTA Cincinnati.

Ons Jabeur, qui ne semble plus au top de sa forme depuis la finale de Wimbledon, s’est inclinée, cet après-midi, face à la joueuse tchèque Petra Kvitova en trois sets (6-1, 4-6, 6-0), au bout d’un match qui a duré plus d’une heure et demie.

La Tunisienne poursuit, toutefois, l’aventure en double dames avec sa partenaire Victoria Azarenka, et disputera les 1/4 face à la paire Ellen Perez et Nicole Melichar.

Y. N.