Tunisie : Les incendies à Jendouba maîtrisés à 80%

Si on en croit le directeur régional de la Protection civile à Jendouba, Oussama Ayadi, les incendies ayant éclaté dans le gouvernorat de Jendouba ont été maîtrisés à 80 %.

Dans une déclaration accordée, ce jeudi matin, 18 août 2022, à Shems FM, Ayadi a ajouté que certaines poches de feu n’ont pas encore été maîtrisés et que des travaux sont actuellement en cours pour les éteindre.

Aucune victime humaine n’a, par ailleurs, été enregistrée, affirme le responsable, ajoutant que des maisons ont été superficiellement endommagées et que 3 moutons ont été tués.

Il a également indiqué que le nombre d’incendies qui se sont déclarés dans la région, hier, mercredi, n’est pas inférieur à 10 et qu’ils étaient de gravité moyenne et élevée, soulignant que Tabarka a été la plus touchée.

