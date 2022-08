Migration-Drame de Monastir : Un passeur et deux intermédiaires se trouvant en Italie identifiés

L’enquête ouverte suite au naufrage, le 14 août, d’une embarcation au large de Monastir transportant des candidats à la migration clandestine et qui a coûté la vie à au moins 7 personnes, dont une mère et son fils de 4 ans, a permis d’identifier le passeur principal, ainsi que deux intermédiaires ( un homme et une femme) se trouvant en Italie.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia Farid Ben Jha, dans une déclaration, ce mardi 23 août 2022, à IFM, en affirmant que les deux seuls rescapés dans cette opération ont été entendus et que les interrogatoires et les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête ouverte avant-hier.

Selon la Direction générale de la garde nationale (DGGN), les rescapés ont été secourus par des pêcheurs après que l’embarcation de fortune ait coulé et ont ensuite alerté la garde maritime.

La même source a fait savoir que les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des disparus, et ce collaboration avec la marine nationale.

Y. N.