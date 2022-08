Tunisie : Le Sommet de la Francophonie au cœur d’une rencontre entre André Parant et Othman Jerandi

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a reçu ce mardi 23 août 2022, l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant. La rencontre a notamment porté sur le Sommet de la Francophonie prévu, les 19 et 20 novembre, à Djerba.

Dans un communiqué, le ministère précise qu’André Parant et Othman Jerandi ont discuté des relations entre la France et la Tunisie et de la coopération bilatérale, citant notamment la 4ème session du Haut conseil de coopération franco-tunisien prévue en 2023.

La préparation du Sommet de la Francophonie prévu, les 19 et 20 novembre, à Djerba, a également été au cœur de cette rencontre, indique encore le communiqué, en ajoutant que M. Jerandi a souligné, à ce propos, que la Tunisie est prête à accueillir cette importante échéance internationale.

Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères a exprimé «la détermination de la Tunisie à avancer sur la voie de rectification du processus politique, afin d’instaurer de véritables institutions démocratiques, basées sur les fondements de l’Etat de droit et le respect des principes de la démocratie, des droits et des liberté et à poursuivre également la lutte contre la corruption afin de mieux faire face aux défis économiques».

Othman Jerandi a, dans ce contexte, présenté les étapes à venir, notamment la mise en place de la loi électorale, la Cour constitutionnelle et la préparation des élections législatives, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.