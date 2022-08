Hussein Al-Rahili : «La Sonede va bientôt rationner l’eau courante dans toute la Tunisie»

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) pourrait être amenée à rationner l’eau courante pendant quelques heures par jour dans toute la Tunisie, si l’Etat ne met pas en œuvre des programmes à court et à moyen termes, pour faire face au problème de la pénurie d’eau.

C’est ce qu’a affirmé Hussein Al-Rahili, spécialiste du développement et de la gestion des ressources, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, mardi 23 août 2022, ajoutant que la Sonede coupe déjà l’eau courante dans des régions du Sahel de 22h00 à 08h00, en raison de la pénurie.

L’Etat aurait dû profiter de cette crise pour mettre en œuvre de nouvelles politiques de gestion des ressources hydriques.

La Tunisie est classée depuis 1995 parmi les 25 pays qui sont entrés dans l’étape du stress hydrique, celle où la quantité d’eau douce extraite de nappes phréatiques a dépassé sa capacité de renouvellement.

M. Al-Rahili a souligné qu’il était nécessaire de changer les politiques publiques, les lois et la gouvernance des ressources en eau, ajoutant que «depuis 1995, nous sommes restés dans les mêmes politiques publiques», ce qui nous a fait entrer officiellement dans la phase de pauvreté en eau en 2015.

L’expert en ressources hydriques a souligné que la quantité annuelle moyenne d’eau disponible pour le consommateur en Tunisie ne dépasse pas 380 mètres cubes, soit moins de 50% de l’indicateur global selon lequel une personne a besoin entre 700 et 900 mètres cubes par an, et cela prouve clairement l’échec des politiques publiques liées à l’eau.

«Si nous continuons avec les mêmes politiques publiques liées à l’eau et ne lançons pas de programmes à moyen et long terme, nous atteindrons en 2030 une situation dans laquelle l’eau potable sera coupée sur tout le territoire de la république et disponible pendant quelques heures», a averti Hussein Al-Rahili, en rappelant que des zones entières en Tunisie où l’eau potable est coupée quotidiennement de dix heures du soir à huit heures du matin, considérant que la Sonede n’a pas prévu d’autres solutions que la coupure de l’eau du robinet pour faire face à la pénurie d’eau.

Il faut profiter de cette crise, à l’instar d’autres pays du monde, pour réformer les politiques publiques liées à l’eau, a encore lancé l’expert en dénonçant les déclarations du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza selon lesquelles 95% de la population rurale dispose d’eau potable.

