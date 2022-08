Nizar Yaiche appelle à un programme global de réforme en Tunisie

L’ancien ministre des Finances, Nizar Yaiche, estime que la récente hausse du dollar affectera de manière significative l’équilibre économique et budgétaire de la Tunisie, augmentera le taux d’endettement et les fonds en devises destinés à l’importation.

Dans une intervention sur la chaîne publique Wataniya 1, mercredi 24 août 2022, M. Yaiche a souligné la nécessité de se préparer à ces défis et d’accélérer la mise en œuvre d’un programme global de réforme politique, économique et sociale.

Ce programme global de réforme doit aborder un certain nombre d’axes et de problèmes restant à traiter, notamment l’économie parallèle, l’économie rentière, l’évasion fiscale et la justice fiscale.

Ce sont là autant de maux identifiés et pointés du doigt par les experts économiques depuis de nombreuses années sans que l’Etat ne fasse grand-chose pour essayer d’y remédier. Les citoyens ont même parfois l’impression que l’Etat est complice des contrebandiers, des barons de l’économie parallèle et ses spéculateurs qui contrôlent des pans entiers de l’économie nationale.

I. B.