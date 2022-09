Mode et artisanat : Mood Talent prépare sa 42e édition

La 42e édition du salon des créateurs Mood Talent se tiendra les 23 et 24 septembre 2022, à l’hôtel Dar El Marsa, dans la banlieue nord de Tunis, avec la participation de 16 créateurs.

Cette édition, organisée en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira Ma Tunisie, ses artisans et artistes, réunira 16 créateurs et artisans talentueux qui présenteront leurs nouvelles collections pour l’automne.

L’association Dar Jasmin est l’invitée de cette édition, la Collection Shiraz sera présentée par Chiraz Manai, et les ventes seront reversées à 100% pour la prise en charge de 250 enfants malades et 7 jeunes mamans célibataires.

Avec un concept ciblé et haut de gamme, très largement médiatisé, pour une clientèle esthète, Mood Talent n’est ni une foire, ni un marché, c’est le salon des créateurs de mode, accessoires, déco, qui a fêté dernièrement son 6e anniversaire Les marques présentes sont, pour la déco, Ko-Bo, BO’A l’artisan du bois, Amzik, Nad Art Création, pour la couture, Idalim, Baya, Amzik, Alzaia Atelier, Vous & Moi, Houaida El Ghoul, Concordia, Fortunata By Yosr, et pour les bijoux, Megara, Collection Shiraz, Kobla, Sidnajo, Shandra.