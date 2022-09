Réalisation des projets publics : Tozeur en tête du classement national

Le gouvernorat de Tozeur s’est hissé en tête du classement national, dans l’avancement de la réalisation des projets publics et le décaissement des fonds alloués durant la période allant de 2016 à 2021 (et les estimations de 2022), et ce, avec un taux de réalisation qui a atteint 78%.

Le rapport sur le suivi des projets publics de l’Etat au gouvernorat de Tozeur pour la période précité, révèle les taux d’avancement comme suit:

Projets achevés pour un coût de 906.027 MD, soit 58%

Projets en cours d’achèvement pour un coût de 306.825 MD, soit 20%

Projets en cours d’appel d’offres au coût de 37.779 MD soit 2%

Projets à l’étude 223 369 MD soit 14%

Projets en difficulté : 0 %

Projets qui n’ont pas été lancés à un coût de 93 309 MD, soit 6%

Total : 1 567 309 MD. à 100 %

Notons que ce rapport fait suite à la réunion de préparation des plans de développement régionaux pour tous les gouvernorats de Tunisie, organisé en août dernier à la Cité de culture de Tunis, en présence de ministre de l’Économie et de la Planification Samir Saïd.

Y. N.