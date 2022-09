La Berd prévoit une croissance de 2,9 en 2023 en Tunisie

La croissance devrait atteindre 2,9% en 2023, en Tunisie, à mesure que les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) progressent et que les vents contraires mondiaux s’atténuent.

C’est ce qu’indique le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales (REP) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) publié mercredi 28 septembre 2022, ajoutant que «le programme du FMI reste une priorité pour le gouvernement», parce qu’il fournirait un financement extérieur et une assistance technique indispensables et renforcerait la capacité des autorités à entreprendre des réformes critiques, conduisant à l’attente d’une croissance du PIB de 1,7% en 2022.

«Les progrès pour convenir d’un nouveau programme ont été lents, étant donné l’opposition nationale aux réformes douloureuses, qui affecteraient la masse salariale du secteur public et la réforme des subventions», indique le rapport, faisant allusion à l’opposition de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) au programme des réformes présenté par l’Etat tunisien dans le cadre des négociations et qui prévoit une réduction de la masse salariale dans le secteur public, la maîtrise du système des subventions et l’assainissement des entreprises publiques.

La croissance économique en Tunisie a été modeste au premier semestre 2022 à 2,6% en glissement annuel, après une reprise de 3,5% en 2021.

La croissance est soutenue par un rebond du tourisme, des transports et de la production industrielle, malgré un environnement par ailleurs défavorable. La hausse des prix mondiaux a entraîné une inflation de 7,5% au cours des sept premiers mois de 2022, atteignant en juillet son son plus haut niveau en 30 ans.

La Berd a déclaré en mai dernier que la croissance de la Tunisie en 2022 avait été révisée à la baisse de 0,7% à 2% depuis la mise à jour de mars. Les perspectives de croissance pour 2023 sont modérées à 2,9%, sachant que le pays a besoin d’une croissance soutenue de 5 à 7% pendant une décennie pour espérer absorber la masse stable des sans emploi qui dépasse 700 000 personnes sur une population globale de 12 millions.

I. B. (avec Tap).