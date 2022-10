Tunisie – Festival Regards de Femmes : Donner plus de place à la création cinématographique féminine

Après une absence de deux ans, le Festival international des Films de Femmes (Regards de Femmes) sera de retour à partir du 12 octobre.

La 4e édition u festival regards de Femmes aura lieu du 12 au 16 octobre à Nabeul et à Hammamet. Ce jeune événement cinématographique lancé en 2017, est organisé par le Ciné-Club de Hammamet, il est entièrement dédié à la création cinématographique féminine tunisienne et internationale.

Le festival revient cette année après deux éditions annulées à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et propose une programmation autour de différentes sections, dont la compétition officielle des courts-métrages qui comprend cette année 16 films venant de sept pays arabes différents.

Au programme également, une résidence artistique d’écriture scénaristique avec le réalisateur et universitaire égyptien installé en Espagne Basel Ramsis, ainsi qu’une table ronde autour de la question de l’écriture scénaristique dans les ateliers.

