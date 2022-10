La Tunisie perd deux places au classement mondial de l’innovation

La Tunisie a été classée à la 73e place sur 132 pays dans le dernier Global Innovation Index (GII), publié le 29 septembre 2022, perdant ainsi 2 places par rapport au précédent rapport.

La Tunisie s’est classée 8e parmi les 36 économies du groupe à revenu intermédiaire inférieur et 10e parmi les 19 économies d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale.

La Suisse est l’économie la plus innovante au monde en 2022 – pour la 12e année consécutive – suivie des États-Unis, de la Suède, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, selon le GII 2022.

L’édition 2022 de l’indice mondial de l’innovation suit les tendances mondiales les plus récentes en matière d’innovation dans le contexte d’une pandémie de Covid-19 en cours, ralentissant la croissance de la productivité et d’autres défis en constante évolution. Il révèle les économies les plus innovantes au monde, classant les performances d’innovation d’environ 132 économies tout en soulignant les forces et les faiblesses de l’innovation.

L’accent thématique de cette édition sur l’avenir de la croissance axée sur l’innovation fournit une position sur la question de savoir si la stagnation et la faible croissance de la productivité sont là pour rester, ou si nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle ère, où de nouvelles innovations apparaissent – l’ère numérique – provoquant une amélioration économique.

D’après Tap.