Football : Levante limoge son entraîneur tunisien Mehdi Nafti

Le club espagnol Levante UD a annoncé, en ce début de semaine, le limogeage de l’entraîneur tunisien Mehdi Nafti et du reste du staff technique.

«Le conseil d’administration du Levante UD et le directeur sportif Felipe Miñambres ont convenu, après la réunion tenue aujourd’hui, de la non poursuite de Mehdi Nafti, en tant qu’entraîneur de l’équipe première […] Nous tenons à le remercier ainsi que son adjoint José Bermúdez, le préparateur physique Pedro Abraham et l’entraîneur des gardiens Diego Caneda, pour leur implication, leur engagement, leur travail […] Felipe Miñambres prendra en charge l’équipe provisoirement, jusqu’au recrutement d’un nouvel entraîneur.», lit-on dans le communiqué du club de deuxième division espagnole, Liga 2.

Agé de 43 ans, le champion d’Afrique en 2004 n’a pas convaincu sa direction après 9 journée cette saison et une 14e place au classement.

C. B. Y.