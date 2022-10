Les JCC 2022 célèbrent la Coupe du Monde avec les projections en plein air « Ciné-foot »

Plusieurs projections en plein air sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis auront durant les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022). Le thème de ces films sera le football.

À l’occasion de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au mois de novembre prochain au Qatar, la direction des JCC a décidé de reprendre les projections en plein-air sur l’avenue Habib Bourguiba, au centre-ville de Tunis.

Ces projections se tiendront tout au long du festival, c’est-à-dire du 29 octobre au 5 novembre, et proposeront au public cinéphile de découvrir ou de redécouvrir une belle sélection de films récents et moins récents issus de différents pays, ayant tous pour thème principal le football, et les légendes qui ont marqué l’histoire du plus populaire des sports.

F.B