Tunisie : des milliers de patients en attente d’un don d’organes

Au 10 octobre 2022, la Tunisie compte 1 649 patients souffrant d’insuffisance rénale dont l’état nécessite une greffe et qui sont inscrits sur la liste d’attente d’un don de la part de donneurs vivants ou de patients atteints de mort cérébrale, dont les familles acceptent le don ou dont la carte d’identité nationale porte la mention «donneur».

C’est ce qu’a indiqué la responsable de la sensibilisation au don d’organes au Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO), Dr Boutheina Zannad, aujourd’hui, mardi 11 octobre 2022, en soulignant, dans une déclaration à l’agence Tap, que le nombre de patients inscrits sur les listes d’attente pour la transplantation d’organes dépasse de loin celui des opérations de transplantations réalisées effectivement.

Les listes d’attente des patients atteints de maladies hépatiques et cardiaques sont tout aussi importantes, mais dans ces cas, le délai d’attente ne dépasse pas plusieurs mois et au meilleur des cas un an, après quoi la non-obtention d’une greffe d’organe entraîne la mort, a ajouté Mme Zannad, en appelant les familles et les citoyens à autoriser le don d’organes après le décès ou en cas de mort cérébrale pour sauver des vies humaines.

Depuis le début de cette année et jusqu’au 10 octobre, on a effectué 37 greffes avec des greffons provenant de 14 personnes en cas de mort cérébrale, réparties entre 25 greffes de rein, 7 de cœur et 5 de foie, a encore indiqué Mme Zannad, ajoutant que les années 2020 et 2021 ont connu une forte baisse des dons d’organes, ainsi qu’un manque de campagnes de sensibilisation au don d’organes, en raison de la pandémie de coronavirus. Au cours de ces deux années, on a enregistré une transplantation d’un greffon provenant d’un donneur vivant et deux autres de greffons prélevés sur un patient en situation de mort cérébrale.

La sensibilisation à l’importance du don d’organes est la seule solution pour sauver la vie de nombreux patients et leur redonner l’espoir, a encore insisté Mme Zannad, indiquant dans le même contexte que le CNPTO a pu, au cours de l’année 2021 et à travers des campagnes de sensibilisation mobiles sur tout le territoire de la république, regroupant des hommes de religion et des agents de la police technique, pour simplifier les procédures légales, d’ajouter 120 donneurs qui ont accepté d’ajouter la mention «donneur» sur leur carte d’identité.

A l’occasion de la Journée internationale et nationale de sensibilisation au don d’organes, célébrée le 15 octobre de chaque année, le CNPTO espère ajouter 120 autres donneurs durant l’année en cours à travers des campagnes mobiles sur tout le territoire de la république, a encore précisé Mme Zannad, rappelant que depuis la promulgation de la loi n°18 du 1er mars 1999 portant révision de la loi n°1993-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité, environ 12 000 citoyens ont ajouté la mention «donneur» sur leur carte d’identité.

Par la même occasion, le centre organisera une manifestation de sensibilisation à caractère sportif, les 15 et 16 octobre, sur l’avenue Bourguiba à Tunis. Ce sera un marathon sur des distances de 1, 5 et 10 kms, auquel participeront des athlètes couronnés, mais la course sera aussi ouverte aux citoyens intéressés et les gagnants des différentes distances seront couronnés de médailles et de coupes.

Ce sera, également, l’occasion pour écouter les témoignages de patients ayant pu bénéficier de greffes et sensibiliser le public au don d’organes, en présence de la police technique pour simplifier les démarches.

