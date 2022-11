Tunisie – Ben Arous : Coupure dans la distribution de l’eau courante dans plusieurs délégations

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et une coupure de l’eau courante dans plusieurs délégations de Ben Arous, en plus de Soliman (Nabeul), demain mardi 8 novembre 2022 à partir de 12h.

Les délégations concernées par ces perturbations à Ben Arous sont Ezzahra, Hammam Lif, Hammam Chatt, Borj Cédria, Boumhel et Mornag.

La Sonde envisage de réparer une panne survenue au niveau du canal principal d’adduction de l’eau potable (diamètre 1250mm) à Borj Ghorbel (gouvernorat de Ben Arous), a-t-elle précisé dans un communiqué rendu public ce lundi 7 novembre.

La reprise de l’approvisionnement en eau courante devrait avoir lieu le lendemain, mercredi 9 novembre, à partir de 6h de matin, après l’achèvements des travaux, selon la même source.

C. B. Y.