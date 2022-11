Cité de la Culture : Le chorégraphe italien Daniele Albanese en spectacle avec le Ballet de l’Opéra de Tunis

La salle des Jeunes créateurs à la Cité de la Culture de Tunis accueillera demain, samedi 19 novembre, le spectacle « La forêt » du chorégraphe italien Daniele Albanese et du Ballet de l’Opéra de Tunis.

Le spectacle « The forest » est le fruit d’un projet évolutif qui s’inscrit dans le cadre du programme italien « Crossing the sea », où se sont réunis d’un côté le chorégraphe et danseur italien Daniele Albanese et sa compagnie Stalker (fondée en 2002), et de l’autre côté le Ballet de l’Opéra de Tunis.

Plusieurs rencontres avec le public des différentes régions de la Tunisie sont prévues avec des ateliers et des séances de travail afin de permettre des échanges artistiques autour de la pratique de la danse pour des publics qui y ont peu accès.

F.B