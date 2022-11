Météo-Tunisie : Pluies, vents et baisse des températures ce week-end

L’Institut national de météorologie (INM) a annoncé, ce vendredi 18 novembre 2022, que la météo du week-end prochain sera marquée par une baisse des températures, des vents forts et des pluies, en particulier le nord au centre du pays.

Dans un bulletin météo, l’INM a indiqué que des pluies sont prévues, dès samedi 19 novembre après-midi pour se poursuivre dimanche et qu’elles seront momentanément orageuses sur les régions côtières.

Quant aux températures maximales prévues dimanche, elles seront comprises entre 10 et 14°C à l’ouest du pays et entre 15 et 20°C ailleurs, sachant que des vents forts souffleront dans plusieurs régions,, atteignant 80km/h sur les hauteurs et près des côtes.

