« The slave » écrit par le critique tunisien Kamel Ben Ouanès primé au Festival international de Rabat

Le rideau vient de tomber sur la 27e édition du Festival international du cinéma d’auteur de Rabat qui avait démarré le 17 novembre. Le long-métrage de fiction marocain « The slave » réalisé par Abdelilah El Jouhary et écrit par le critique de cinéma tunisien Kamel Ben Ouanès vient de remporter le Prix du public et le prix du jury.

Le film avait également remporté le prix de la meilleure musique à la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022).

F.B