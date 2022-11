Bedis Béhi, le nouveau visage du cinéma tunisien

Le jeune acteur Bedis Behi figure dans le nouveau film de son père, le cinéaste Ridha Béhi « L’île du pardon » que le public tunisien découvrira prochainement dans les salles de cinéma.

On l’avait d’abord découvert en 2016 dans le rôle d’un adolescent pris dans le piège du terrorisme, dans « Fleur d’Alep » de Ridha Béhi aux côtés de Hend Sabri et de feu Hichem Rostom, Bedis Béhi, fils du cinéaste et ancien directeur des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) Ridha Béhi, est l’un des nouveaux visages du cinéma tunisien.

Bédis Béhi joue également dans le nouveau film de Ridha Béhi « L’île du pardon » qui vient de faire sa première mondiale au Festival international du Caire et qui devrait prochainement sortir dans les salles de cinéma en Tunisie.

