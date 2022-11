Tunisie : Noureddine Taboubi hausse le ton

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a annoncé «un discours officiel» mardi prochain, 6 décembre 2022, au cours duquel «les choses seront appelés par leurs noms», affirmant que la centrale syndicale ne craint pas les prisons et qu’elle sera au cœur de la «bataille nationale».

Il a, par ailleurs, annoncé le refus de l’UGTT d’augmenter les taxes parallèlement à l’augmentation des salaires, estimant qu’il s’agirait d’une escroquerie et appelant à une révision du barème fiscal.

Taboubi a, d’autre part, souligné que son organisation, ainsi que le peuple tunisien, ont le droit de connaître le contenu de l’accord entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI).

Et d’ajouter que l’UGTT saisira l’Organisation internationale du travail (OIT), pour lutter contre la manque de dialogue et de dialogue social, le non-respect par le gouvernement des accords qui ont été signés et la violation des droits syndicaux.

C. B. Y.