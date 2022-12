Tunisie : Le maire du Kram Fathi Layouni porte plainte contre l’avocate Wafa Chedly

La municipalité du Kram a annoncé, ce vendredi 9 décembre 2022, que suite à une plainte déposée contre l’avocate Wafa Chedly par le maire de la ville Fathi Layouni, le parquet du tribunal de 1ère instance de Tunis a autorisé l’ouverture d’une information judiciaire.

La même source ajoute que le district de Carthage a été chargé de mener l’enquête suite à la plainte du maire élu à la tête de la municipalité du Kram sur une liste du parti islamiste Ennahdha et qui est avocat de son état, et ce, pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles et d’accusations mensongères via les réseaux sociaux afin de nuire et porter atteinte à autrui.

La municipalité précise que cette plainte a été déposée sur la base des articles 82, 125, 128, 245, 247 ainsi que sur la base du décret 54 (Sept. 2022) relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

Rappelons que l’avocate fait l’objet de plusieurs plaintes pour des faits similaires, déposées notamment par Wadii Al-Jari président de la FTF , Samir Dilou (ancien Ennahdha), l’UGTT, Lotfi Mraihi (UPR), l’avocat Ahmed Souab et la famille Ben Gharbia, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) et Ghazi Chaouchi (Attayar).

Les plaignants accusent l’avocate de diffuser de fausses accusations via les réseaux sociaux et affirment qu’elles s’attaquent essentiellement aux opposants au pouvoir en place, afin de leur porter atteinte.

