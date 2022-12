Kasserine : Enquête suite à la découverte du corps sans vie d’un nouveau-né dans une décharge publique

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert, dans la matinée de ce lundi 26 décembre 2022, dans une décharge publique à Sbiba au gouvernorat de Kasserine.

La police a été alertée et une enquête a été ouverte sur ordre du procureur, a précisé Dr Abdelghani Chaabani directeur régional de la Santé à Kasserine, dans une déclaration aux médias, ajoutant que le corps du bébé a été transporté à l’hôpital régional de Kasserine pour autopsie et identification et afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

La brigade de recherche et d’investigation a été chargée de mener l’enquête sur ce drame.

Y. N.