Gabès Cinéma Fen annonce la date de sa prochaine édition

Le festival Gabes Cinéma Fen vient d’annoncer la date de sa cinquième édition. Un appel à films est d’ores et déjà lancé.

Après le succès de ses quatre premières éditions dont une qui s’est déroulée à distance en période de confinement, le festival Gabes Cinéma Fen sera de retour du 27 avril au 2 mai 2023 pour une cinquième édition qui promet d’être tout aussi grandiose.

Jeune festival international et compétitif, Gabes Cinema Fen est rapidement devenu l’un des grands rendez-vous cinématographiques du pays, réunissant à chaque édition des réalisateurs, des acteurs, des producteurs et des critiques de cinéma de divers pays et horizons artistiques, et ce, notamment grâce au soutien de sa marraine Hend Sabri.

Le cinéma, l’art vidéo et la réalité virtuelle seront les trois grands axes autour desquels s’articulera la prochaine édition. Le comité directeur du festival vient de lancer un appel à films qui sera ouvert jusqu’au 13 février.

F.B