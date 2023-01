La CCI Sfax organise une session le 5 janvier intitulée  » L’industrie 4.0: pour quoi faire? « 

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCI-Sfax) organise le 5 janvier 2023 avec le cabinet d’expertise industrielle Vitaminn, une session de discussion sur le thème de « l’Industrie 4.0: pour quoi faire? « .

Le concept d’Industrie 4.0 (aussi appelée industrie du futur ou 4e révolution industrielle) correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Elle s’affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing), avec les produits et objets du monde réel (Wikipedia).

Les grandes promesses de cette 4e révolution industrielle, sont de séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés, et malgré de faibles volumes de fabrication, de maintenir des gains. Ces mêmes consommateurs peuvent ainsi communiquer avec les machines durant les phases de réalisation : ce type de production s’appelle «smart production».

Selon ce principe, dans le contexte de l’automatisation industrielle, cela se caractérise par la mise en œuvre de capteurs qui sont les éléments de base des Système de contrôle et d’acquisition de données en temps réel (Scada). Ils permettent de transformer des grandeurs physiques (température, pression, position, concentration, autres…) en signaux, le plus souvent électriques, qui renseignent sur ces grandeurs. Ces capteurs permettent aux robots d’une chaîne de production, de dialoguer et d’adapter l’outil de production aux différents besoins, de manière non exhaustive, les maintenances, les besoins des marchés ou les modifications des clients.

Outre les aspects technologiques, cette 4ème révolution industrielle influe sur différents aspects des sociétés modernes. De nouveaux enjeux apparaissent au travers de cette nouvelle manière de produire: L’industrie 4.0 touche l’aspect économique, mais a également des impacts sociaux, politiques ou environnementaux.

Cela pose la question de l’emploi de millions de salariés à travers le monde. En effet, l’accompagnement des salariés actuels et la formation des futurs salariés, sont à prendre en compte. Plus généralement, il est nécessaire de réfléchir à la place de l’humain dans cette industrie 4.0.

Source : CCIS