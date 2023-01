Formation et de coaching pour booster 100 PME en Tunisie

«SME Business Training & Coaching Loop» (SME-Loop) est un programme allemand d’accompagnement pour améliorer la rentabilité de 100 petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et de services liés à l’industrie, reconnues prioritaires dans le cadre de la stratégie industrielle de la Tunisie à l’horizon 2035. Les inscriptions à ce programme sont ouvertes et prendront fin le 31 janvier 2023.

Le SME-Loop est un sous-programme du projet « Croissance qualitative pour l’emploi » (CQE), mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) en partenariat avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. Il est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union Européenne (UE).

Les PME éligibles devront avoir un effectif de 10 à 199 employés, être opérationnelles depuis 2 ans au moins, jouir d’une stabilité financière, et opérant dans les secteurs indiqués.

Le programme permet de renforcer les capacités des PME sélectionnées, à travers des formations fondées sur les besoins identifiés par ces entreprises; un coaching personnalisé; et une intégration dans les chaînes d’approvisionnement.

Les PME sélectionnées bénéficieront d’un cycle de formation et de coaching complet de 6 mois, avec des formations sur 6 thèmes identifiés, par groupe de 25 entreprises. Des rencontres et des ateliers de travail B-to-B sont également envisagés.

Le programme SME-Loop déjà été réalisé en Tunisie en 2021. Cette 2e édition comportera des réunions d’information organisées dans les différentes régions du pays, les dates en seront communiquées en temps opportun, sur la page officielle de GIZ Tunisie sur Facebook.

