Commerce transfrontalier : vers une collaboration tripartite Tunisie-Libye-Niger

Anis Jaziri, président du Tunisia-Africa Business Council (TABC), a annoncé, le 18 janvier 2023, à Misrata, en Libye, qu’un événement sera organisé vers la fin de 2023 ou au début de 2024 à Niamey au Niger, pour booster le commerce transfrontalier et la route saharienne, entre la Tunisie, la Libye et le Niger.

Jaziri a également déclaré qu’avant de quitter la Libye, le TABC se réunira avec des membres de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata, pour discuter des grandes lignes de l’évènement projeté, qui vise à réaliser l’achèvement de la route goudronnée reliant Tamanhint et Sebha en Libye, à Agadez au nord du Niger, et à sécuriser les frontières de la Libye avec le Niger.

Partant de là, une fois ces objectifs réalisés, Jaziri projette de développer le secteur commercial, touristique, et de loisirs entre la Tunisie, la Libye et le Niger.

Ce programme sera encore plus renforcé avec la mise en œuvre en Tunisie du nouveau Code de Change à même de faciliter les opérations financières du pays notamment avec la Libye, pays avec lequel l’objectif de la Tunisie est d’atteindre un volume d’échanges commerciaux de +400 millions de dinars tunisiens (MDT).

A. M. (avec TAP).