L’Association Club Sombati organise les Journées de musique Arabe de Sousse du 27 au 29 janvier

A l’occasion de son 20e anniversaire, l’Association Club Sombati de Musique Arabe de Sousse organise les 5èmes Journées de musique Arabe de Sousse, sous le thème : «La musicothérapie et les chansons des films orientaux».

Les organisateurs promettent un programme riche et varié, en précisant que pour l’ouverture des Journées de musique Arabe, un spectacle intitulé « El-Denya Ghenwa » sera présenté le 27 janvier à 19h, et au cours duquel seront présentées des chansons et de musique de films. Le public aura rendez-vous aussi avec la talentueuse leila hejaiej et le violoniste Abdelbasset Metsahel.

Quant à la journée du 28 janvier, la matinée sera dédiée à la musicothérapie avec des conférences et l’après-midi à des ateliers , alors que pour la clôture des Journées de musique Arabe de Sousse, les organisateurs prévoient une table ronde consacrée au thème des chansons de films.

Y. N.