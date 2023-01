Tunisie : le hub ecomConnect démarre ses activités

Le hub ecomConnect, un centre virtuel et physique de connexion au commerce électronique a démarré ses activités le 26 janvier 2023, pour renforcer les capacités techniques des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) tunisiennes, et les aider à booster leurs ventes en ligne.

Initié par le Centre du commerce international (CCI) en collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, le hub ecomConnect est une plaque tournante pour les entrepreneurs et tous les niveaux d’affaires, pour se connecter, apprendre, et pour développer leurs entreprises.

Aussi propose-t-il aux entreprises participantes un programme en commerce électronique riche en contenus et en événements. Il vise également à faciliter l’accès aux marchés internationaux, grâce à une formation en commerce électronique, et à une série d’événements qui auront lieu au Centre de promotion des exportations (Cepex).

Le programme de ce centre, comprend aussi une série de webinaires techniques sur le commerce électronique portant sur le thème de « E-commerce : comment démarrer« .

Dans une première phase, 4 webinaires ouverts et gratuits ont été prévus pour aider les entreprises à démarrer leur activité de commerce électronique. Les séances aborderont des sujets tels que la transition du commerce physique vers le commerce en ligne, les différents outils de commerce électronique, et les stratégies de vente sociale.

Les entreprises qui terminent leur participation à la première phase peuvent demander à poursuivre le processus d’apprentissage dans la deuxième phase.

A. M. (avec TAP).