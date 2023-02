L’Occident s’accommode du régime autoritaire de Kaïs Saïed en Tunisie

L’auteur présente dans cet article les principaux points figurant dans le bulletin mensuel de l’Economist Intelligence Unit (EIU) au sujet de la Tunisie, publié le 7 février 2023, et qui fait une prospective pour les semaines et mois à venir dans notre pays. Les analyses ci-dessous portent à croire que le FMI va finaliser son accord avec la Tunisie dans les prochaines semaines, avant la fin mars 2023.

Par Moktar Lamari *

On apprend aussi que l’Occident s’accommode parfaitement d’un régime présidentiel fort en Tunisie, même s’il est de plus en plus autoritaire. On évoque le souci de stabilité dans ce pays stratégique pour les Américains et les Européens.

L’EIU ajoute que le président Kaïs Saïed serait facilement élu pour un second mandat. Et ce en dépit des manifestations et tensions sociales attendues. Le dinar est aussi concerné par ces analyses prospectives. On les détaille dans les points suivants.

Stabilité politique : le président Kaïs Saïed a obtenu son soutien à l’élargissement des pouvoirs présidentiels lors d’un référendum constitutionnel le 25 juillet 2022, le laissant sous le contrôle ultime de l’exécutif. Le parlement étant élu, Kaïs Saïed dispose désormais d’un parlement conforme, conservant le plein contrôle du pays à moyen terme. Cependant, le taux de participation électorale était très faible, à 11,2 %, ce qui reflète une désillusion croissante à l’égard de la prise de pouvoir de M. Saïed.

Sans une amélioration marquée des conditions économiques, ce à quoi l’EIU ne s’attend pas, les manifestations et les grèves sont susceptibles de persister entre 2023-27.

Surveillance des élections : compte tenu du déplacement du pouvoir constitutionnel du parlement, du boycott par les partis politiques et de la faible participation électorale de 11,2%. Les résultats finaux font que M. Saïed dispose d’un parlement souple jusqu’à la fin du 2027.

Compte tenu du niveau accru d’autoritarisme, le président est susceptible de remporter l’élection présidentielle prévue en 2024.

Relations internationales: les pays occidentaux maintiendront des liens solides avec la Tunisie, malgré les préoccupations – le plus vivement exprimées par les États-Unis – concernant les développements politiques. En n’excluant pas entièrement les partis politiques, les élections législatives ont probablement fourni suffisamment de couverture «démocratique» pour justifier le soutien.

Les États membres de l’Union européenne (UE) en particulier continueront à fournir des financements en raison des préoccupations concernant la stabilité régionale et les flux de migrants irréguliers. La nécessité d’un tel soutien servira de contrôle modeste sur les efforts de M. Saïed pour mettre totalement à l’écart les partis politiques, en veillant à ce qu’il s’engage à tenir des élections à long terme, car un abandon complet des institutions de la démocratie entraînerait un retrait de l’aide financière.

Tendances politiques: la politique sera largement motivée par le programme de réforme qui a été convenu avec le FMI dans le cadre du mécanisme de fonds étendus prévu pour quatre ans, que nous nous attendons toujours à être approuvé à la fin du premier trimestre de 2023, malgré l’opposition croissante aux mesures d’austérité requises par le principal syndicat tunisien, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Le programme soutenu par le FMI visera à remettre la dette sur une voie durable, à remédier aux déséquilibres budgétaires et externes et à relancer la croissance économique.

Une priorité sera d’endiguer la hausse de la dette publique (qui, selon nous, a atteint 80% du PIB à la fin de-2022) et d’éviter le rééchelonnement de la dette en réduisant le déficit budgétaire, en réduisant la facture salariale du secteur public, en remplaçant progressivement les subventions alimentaires et énergétiques coûteuses par des paiements en espèces ciblés.

Croissance économique: le ralentissement de la croissance mondiale, en particulier sur les marchés européens importants, devrait peser sur la croissance tunisienne en 2023.

L’inflation intérieure élevée, les mesures d’austérité et la hausse des taux d’intérêt seront également un frein, la croissance étant prévue pour ralentir à 1,8%, contre une estimation de 2,2% en 2022. La hausse de l’inflation freine la consommation; la situation politique tendue a dissuadé les investissements et l’austérité budgétaire nécessaire supprimera les dépenses publiques.

La Tunisie a pu tirer parti de la hausse des prix mondiaux et de la demande pour certaines de ses exportations (aliments, engrais et textiles) et augmenter la production de phosphate, mais ces gains s’atténueront en 2023.

Inflation : l’inflation devrait atteindre une moyenne de 10,2% en 2023, contre 8,3% en 2022, car un assouplissement des prix mondiaux (toujours élevés) de l’alimentation et de l’énergie est compensé par des réductions prévues des subventions, en particulier sur le carburant et les produits de base. L’inflation devrait alors reculer entre 2024-27, car l’impact unique des réformes des subventions aura des résultats, surtout que les prix mondiaux des importations de base baissent davantage et les politiques se resserrent sous l’ancrage d’un programme du FMI.

Ces facteurs devraient aider à stabiliser le dinar; un financement amélioré devrait améliorer l’approvisionnement en biens de base, dont les pénuries ont alimenté la hausse des prix en 2022.

Taux de change : le dinar se dépréciera par rapport au dollar américain en termes nominaux au cours de la période de prévision, car les déséquilibres externes importants continuent de faire pression sur la monnaie et l’inflation reste élevée. La monnaie s’est affaiblie de 10% en moyenne en 2022, à TD3.10:US$. En supposant qu’un accord du FMI soit garanti, le dinar devrait se stabiliser en 2023, mettant fin à l’année à TD3.16:US, aidé par un assouplissement de la force du dollar américain. Par la suite, le rein de l’inflation et le déficit budgétaire maintiendront le rythme de l’amortissement modeste à 2,6% par an en 2024-27, et nous nous attendons à ce que le dinar converge vers TD3,56 : 1 USD.

Secteur externe : la réduction de l’important déficit des comptes courants de la Tunisie sera au centre du programme attendu du FMI. Une baisse légèrement des prix mondiaux de l’alimentation et de l’énergie aidera à réduire le déficit prévu en 2023, à 5,8% du PIB, d’une estimation de 8,3% du PIB en 2022, lorsque le déficit commercial a augmenté, en raison de la hausse des coûts d’importation nettement. Pour compenser en partie ces améliorations, l’impact d’un fort ralentissement en Europe sur les exportations de biens et de services de la Tunisie. Cependant, les exportations de services feront des gains à mesure que les visiteurs des pays riches en pétrole du Moyen-Orient et d’Afrique continueront de se redresser. Nous nous attendons également à des envois de fonds soutenus de la part des Tunisiens travaillant à l’étranger; ces entrées ont augmenté régulièrement depuis la pandémie de coronavirus et sont devenues une source de fonds de plus en plus importante.

Blog de l’auteur: Economics for Tunisia, E4T.

* Economiste universitaire.

** Le titre est de la rédaction.