Ariana : Fermeture d’un espace anarchique et prise en charge de 26 enfants Subsahariens

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, ce vendredi 17 février 2023, la fermeture d’un espace anarchique au gouvernorat de l’Ariana, abritant 26 enfants Subsahariens dans des conditions déplorables.

Dans son communiqué le ministère affirme avoir mis en place une intervention urgente estimant que les enfants étaient en danger, en précisant qu’une équipe composée de la délégation régionale de la protection de l’enfance, de la délégation régionale du ministère ainsi que des cadres sécuritaires se sont rendus dans cet espace anarchique, qui abritait 26 enfants âgés de 6 mois à 11 ans.

Seize enfants âgés de 6 mois à 3 ans étaient pris en charge au premier étage de cet espace, et 10 autres âgés de 06 à 11 ans, se trouvaient au 2e étage, précise la même source en évoquant des conditions insalubres et mettant en danger l’enfance.

Les investigations ont révélé que le gérant de cet espace et son épouse, parents de 3 enfants, assurent les cours, et qu’une femme s’occupe, quant à elle, des bébés et des enfants de 3 ans.

Alerté par les agents sécuritaires, le parquet a ordonné l’arrestation du gérant, de son épouse ainsi que de la femme en charge des bébés, indique encore le ministère, en précisant que le juge de la famille du tribunal de première instance de l’Ariana, a autorisé la remise des enfants à leurs parents, en préconisant un suivi par les autorités de tutelle.

Les trois enfants du couple arrêté et un enfant dont les parents ne se sont pas présentés ont été placés dans les centres dédiés à l’enfance, en attendant la suite de l’enquête.

«Sur ordre de la justice, l’espace a été fermé hier et le ministère s’est engagé à assurer le suivi de la situation de tous les enfants qui y étaient pris en charge, et ce, en coordination avec les différentes structures concernées, afin de prendre toutes les mesures permettant des les protéger», ajoute encore le communiqué.

Y. N.