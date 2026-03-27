Teboursouk | Dommages causés par une fuite d’essence dans une station-service Shell

Le département ‘Justice environnementale et climatique’ du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a publié un communiqué concernant une fuite d’essence qui perdure depuis des années à la station-service Shell de Teboursouk, dans le gouvernorat de Béja, à proximité de zones résidentielles, causant des dommages importants aux habitants du quartier Zayatine 1. «Cet incident constitue une violation flagrante des droits environnementaux et sanitaires», souligne le FTDES.

Selon l’organisation, cette fuite cause des dégâts importants et continus, principalement la contamination de l’eau des puits dont les habitants dépendent pour leur consommation quotidienne. Le goût et l’odeur de l’eau ont sensiblement changé, la rendant impropre à la consommation et menaçant la santé des habitants, notamment compte tenu des risques connus de ces substances pour les systèmes respiratoire et cutané.

Des fissures ont également été constatées dans les murs de certaines maisons, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité de fuites supplémentaires mettant en danger la sécurité des habitants, la situation risquant de s’aggraver si elle perdure, indique le FTDES, ajoutant que, «malgré les signalements répétés des parties concernées aux autorités locales et régionales, le dépôt de plaintes auprès des instances nationales compétentes et la documentation des dommages par des inspections de terrain et des analyses en laboratoire confirmant la présence d’une pollution réelle, l’absence d’intervention efficace soulève de sérieuses questions quant au respect de la législation en vigueur et à la protection des droits des citoyens en matière d’environnement et de santé», souligne le FTDES.

«Plus alarmant encore est le maintien de l’exploitation de la station par son propriétaire, sans aucune action en justice pour stopper la fuite ou en atténuer les conséquences, notamment après l’annulation, sous la pression, d’une décision de justice ordonnant l’arrêt des activités de la station», rapporte l’organisation qui condamne «la perpétuation d’une politique d’impunité au profit des pollueurs» et souligne «l’urgence de fournir aux résidents des sources alternatives d’eau potable afin d’éviter le risque existant de contamination de l’eau des puits.»

I. B.