Ghazi Chaouachi convoqué par le juge d’instruction suite à une plainte de la ministre de la Justice

L’ancien député Attayar Ghazi Chaouachi, avocat de son état, a annoncé ce lundi 20 février 2023, avoir été convoqué, ce jour, par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, suite à une nouvelle plainte déposée par la ministre de la Justice Leila Jaffel.

Ghazi Chaouachi a précisé que la plainte a été déposée sur la base «du tristement célèbre décret 54 portant atteinte à la liberté d’expression et au droit de critiquer et de donner une opinion», et ce, suite à une déclaration médiatique qui remonte au mois de novembre 2022, estimant être poursuivi «injustement et calomnieusement»

L’affaire a été reportée au 16 mars en vue d’examiner le dossier et de préparer la défense, a-t-il encore ajouté.

Y. N.