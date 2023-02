Semi-marathon Ulysse Djerba : sport et tourisme font la paire 

La 3e édition du semi-marathon Ulysse Djerba qui s’est déroulée le dimanche 19 février 2023 a vu la participation de plus de 1300 coureurs venus des 4 coins de Tunisie mais également d’Algérie et du Maroc.

Cet événement sportif vise à générer une activité touristique dans une période de basse saison, mais aussi à créer une animation sur toute l’île étant donné que la course était précédée la veille par un ensemble d’événements culturels et sociaux au profit des résidents locaux et des touristes à Houmt Souk.

Organisé par plusieurs associations locales et soutenu par le DMO (Djerba Management Organisation), cet événement était placé sous un thème «Courir pour inscrire l’île de Djerba au patrimoine mondial», en soutien à la candidature de Djerba actuellement à l’étude par les instances de l’Unesco.

La veille de la course, Farhat Ben Tanfous, coordinateur du comité d’organisation, a annoncé que la 4e édition en 2024 connaîtra une évolution majeure dans la mesure où elle se transformera en marathon international à proprement parler qui se déroulera sur 42,195 km selon les règles établies en la matière et avec l’ambition de drainer un nombre encore plus important de compétiteurs de plusieurs pays étrangers.

«Nous disposons de tous les atouts pour réussir à relever ce pari pour l’année prochaine grâce au soutien de tous les intervenants, la société civile mais également les autorités locales et régionales ainsi que les bénévoles qui ont fait preuve de professionnalisme et de rigueur lors des dernières éditions et notamment celle de 2023», a-t-il précisé également.

Il est à noter que cette édition du semi-marathon (21 km) a été remportée par le coureur Atef Saad dans la catégorie ‘hommes’ et Mahbouba Ben Belgacem dans la catégorie ‘femmes’.

Dans la course des 5 km, c’est Rabîi Yousfi qui est arrivé premier chez les hommes et Nedra Chihi chez les femmes.