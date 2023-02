Tunisie : décès de l’écrivain et homme politique Béchir Ben Slama

L’écrivain Bechir Ben Slama, qui fut ministre de la Culture entre 1982 et 1986, est décédé dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février 2023, à l’âge de 92 ans.

Enseignant de langue et littérature arabes, Béchir Ben Slama a été l’un des plus importants acteurs de la scène culturelle en Tunisie au lendemain de l’indépendance en 1956. Il a été pendant trois décennies le rédacteur en chef de la revue littéraire ‘‘Al-Fikr’’, fondée et dirigée par Mohamed Mzali, qui a joué un rôle fondamental dans l’évolution de la littérature tunisienne contemporaine. Lorsque ce dernier a succédé à Hedi Nouira au poste de Premier ministre, c’est tout naturellement que Bechir Ben Slama a été appelé à diriger le ministère de la Culture jusqu’à la chute du gouvernement Mzali, en 1986.

La disgrâce a été pour les deux hommes le début d’une longue traversée du désert, mais pour Bechir Ben Slama, cette «retraite anticipée» a été largement fructifiée puisqu’elle lui a permis de se consacrer à sa vocation première : l’écriture. C’est ainsi qu’il a traduit plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Tunisie et écrit de nombreuses études historiques et littéraires. Il a aussi écrit plusieurs romans, dont la trilogue ‘‘Aicha’’ (1982), ‘‘Adel’’ (1991) et ‘‘Ali’’ (1995). Son dernier livre est paru en 2013, ce sont des mémoires intitulées ‘‘Les jours qui passent’’.

I. B.