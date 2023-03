Tunisie : Djerba, un havre de minimalisme

Mentionnée dans l’Odyssée d’Homère, louée par Gustave Flaubert, l’île de Djerba au sud de la Tunisie a beaucoup à offrir. Cependant, ce n’est pas seulement la beauté naturelle de l’île qui a attiré l’attention des visiteurs ces dernières années. Elle a également une caractéristique très intrigante : beaucoup de ses bâtiments sont entièrement blancs et minimalistes. Ce n’est pas un hasard. (Illustration : mosquée Si Yati).

Plus que de l’architecture

La plupart de ces bâtiments blancs simplistes, une caractéristique frappante de l’architecture de l’île, sont des mosquées. Mais ces mosquées rappellent une tradition millénaire de coexistence sur les rives de l’île, puisque la plupart d’entre elles ont été construites par les Ibadites, une minorité religieuse du pays qui revendique une riche histoire à Djerba.

Mosquée Sidi Yati.

Ces bâtiments reflètent la théologie de la dénomination, qui met l’accent sur la simplicité plutôt que sur l’extravagance ostentatoire. Elles sont généralement classées par les Ibadites en cinq types différents : les mosquées de campagne, disséminées dans toute l’île; les mosquées souterraines; les madrasas ou mosquées éducatives; les mosquées de surveillance côtière; et des mosquées fortifiées qui ont été utilisées dans le système défensif de l’île.

La plus grande communauté ibadite, qui n’est par ailleurs ni sunnite ni chiite, se trouve désormais à Oman, où le groupe est majoritaire, mais on les trouve également en Tunisie, en Algérie et en Libye, bien qu’ils y soient minoritaires.

Au-delà de la religion

Ce style de mosquées a souligné les charmes de l’île et est devenu très influent dans ses bâtiments, même pour la majorité non ibadite. Les bâtiments de l’île reflètent une tendance au minimalisme qui a gagné en popularité au fil des ans. Les lignes épurées, les formes simples, voire absentes, et la palette de couleurs blanches s’écartent des styles ornés qui dominent dans d’autres parties du pays.

Mosquée souterraine.

L’architecture minimaliste et toute blanche qui marque la ville a également attiré l’attention d’artistes visuels étrangers, venus sur l’île pour capter ses merveilles et s’inspirer du dépaysement qu’elle offre.

Traduit de l’anglais.

Source : Kawa News.