L’actrice Nour Belkhiria cartonne au Canada mais reste fortement attachée à la Tunisie

La jeune actrice tuniso-canadienne Nour Belkhiria cartonne en ce moment au Canada grâce à son rôle dans la série « Indéfendable ». Invitée sur un plateau-télé au Canada, elle a parlé de son attachement à la Tunisie.

Installée depuis quelques années au Canada après que ses parents aient décidé de quitter la Tunisie, Nour Belkhiria entame une carrière internationale qu’elle n’aurait jamais cru possible. Après des études en droits, elle se voit offrir un rôle dans la série à succès « Indéfendable » qui la fait connaître au grand public et qui lui ouvre de belles opportunités dans le cinéma et à la télévision.

Invitée dans l’émission « Salut Bonjour » sur la chaîne canadienne TVA, Nour Belkhiria a parlé de son enfance en Tunisie où elle avait fait du ballet pendant dix ans, de ses premières scènes en tant que danseuse au Théâtre municipal de Tunis. Elle a également évoqué les points communs entre les Tunisiens et la Canadiens, comme la francophonie, mais également l’ouverture et l’hospitalité des gens.

Nour Belkhiria qui revient régulièrement en Tunisie pour retrouver sa famille, n’a pas hésité à mettre en avant le charme des paysages tunisiens et notamment du sud de la Tunisie, sans oublier la cuisine tunisienne, « surtout la brika à l’oeuf coulant, mon péché mignon ».

En plus de la deuxième saison de la série « Indéfendable », Nour Belkhiria sera aussi prochainement à l’affiche du prochain film de Chloé Robichaud « Les jours heureux » où elle jouera le rôle d’une violoncelliste.

F.B