Cinéma : programme de la 2e édition du MIFF à Médina Yasmine Hammamet

La 2e édition du Master International Film Festival (MIFF) se tiendra du 6 au 13 mai 2023 à la Médina Yasmine Hammamet, ambitionne de passer à un palier supérieur en s’imposant comme un nouveau rendez-vous avec le cinéma international.

La programmation de cette édition a été présentée lors d’une conférence de presse tenue dans la soirée du jeudi 13 avril 2023, à la salle Odyssée de Médina Yasmine Hammamet, par le président fondateur du MIFF, le cinéaste Mokhar Ladjimi, et Ali Miaoui, directeur général du Groupe La Paix, chargé de la gestion de la Médina Yasmine Hammamet et coorganisateur du festival, en présence d’un grand nombre de représentants de la presse écrite, électronique et audio-visuelle et de toute l’équipe du MIFF.

M. Ladjimi a d’abord remercié tous ceux qui soutiennent et ont soutenu ce festival, particulièrement le ministère des Affaires culturelles et celui du Tourisme, ainsi que les partenaires et autres sponsors, avant de passer en revue les spécificités de cette édition.

M. Miaoui, pour sa part, a évalué la précédente session, qu’il a jugée fort réussie, avec quelque 2500 spectateurs qui ont assisté aux différentes manifestations. Il a renouvelé l’engagement de son entreprise à soutenir ce projet d’envergure qui contribue aussi bien à l’animation de la vie culturelle de Médina Yasmine Hammamet qu’au développement du tourisme local, et ce, malgré les moyens financiers limités.

Le MIFF est un carrefour de rencontres entre les cultures et les communautés, a souligné M. Ladjimi, en précisant que plus d’une vingtaine de nationalités seront présentes lors de ce MIFF 2023, avec de nombreuses nouveautés pour les différentes sections comme le Mobile Film, consacrée aux films réalisés par smartphone d’une durée maximum d’une minute.

A l’occasion de la célébration du centenaire du cinéma tunisien, le programme prévoit des panels consacrés aux musiques de films, à la numérisation ou au shooting en Tunisie, en rapport avec les conditions et les aléas du tournage dans notre pays.

Lors de ce MIFF 2023, il y aura aussi des master class, un Focus Latinos, autour du cinéma d’Amérique Latine, en plus d’un Panorama sur des films documentaires, alors que l’attraction de cette édition sera le Ciné Beach, des projections sur la plage de Médina Yasmine Hammamet.

En ce qui concerne la sélection officielle et la compétition internationale, il y aura 12 longs-métrages, 12 courts-métrages et 6 films documentaires, en plus d’autres films à projeter dans les 4 salles dont dispose la Médina Yasmine Hammamet et au Fort de Hammamet, une manière de promouvoir le cinéma auprès du large public.

Quant aux jurys, ils seront composés de 7 membres pour celui des longs-métrages dont le président sera Jorge Arriagada du Chili, 5 autres pour le jury des CM, et autant pour les documentaires et le Mobile Film; ce dernier jury étant désigné par l’Unesco, pour le prix ICFT-CICT.

Des hommages seront aussi rendus à de célèbres stars du cinéma pour le Trophée de la Diaspora, notamment Dorra Zarrouk, Fathi Heddaoui, la star égyptienne Yosra, alors que l’invitée d’honneur sera la réalisatrice Salma Baccar.

D’autres invités de marque seront présents lors de ce MIFF 2023. Ils seront annoncés après la confirmation de leur participation. Dernier détail, celui afférent à l’affiche de cette édition qui a été construite autour du personnage traditionnel de Boussaâdia emblématique des anciennes médinas en Tunisie.