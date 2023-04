Tunisie : hausse du nombre de morts sur les routes depuis le début de l’année

Le nombre de tués sur les routes tunisiennes du début janvier au 13 avril 2023 est passé à 301 contre 233 à la même période l’an dernier (+29%), alerte l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).

Les chiffres font état de 1.302 accidents de la route survenus dans la période concernée contre 1.556 durant cette même période l’an dernier, affichant une baisse de 16%. Le nombre de personnes blessées a chuté de 14% pour s’établir à 1 861.

L’imprudence et l’inattention sont les principales causes d’accidents (41,7 %) suivies de la vitesse (15% et du non-respect du passage (8%).

D’après Tap.