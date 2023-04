Tunisie-Tennis : Ons Jabeur privée du tournoi de Madrid à cause de sa blessure

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur vient d’annoncer, ce lundi 24 avril 2023, qu’elle ne pourra pas participer au tournoi de Madrid, et ce à cause d’une blessure au mollet.

Dans un post diffusé sur les réseaux sociaux, Ons Jabeur a exprimé sa déception et sa tristesse en affirmant que les examens médicaux effectués, ont révélé qu’elle souffre d’une déchirure au mollet et qu’elle aura, de ce fait, besoin de plus de temps pour récupérer.

«Je suis triste d’annoncer que je ne pourrai pas défendre mon titre cette année au tournoi de Madrid», a-t-elle notamment écrit, en souhaitant à tout le monde et au tournoi un bel événement : «J’ai hâte de revenir l’année prochaine 🙏🏼❤️»

Rappelons que la championne tunisienne a été contrainte d’abandonner la partie face à la Polonaise Iga Natalia Swiatek, en demi-finale du tournoi de Stuttgart en Allemagne, samedi dernier, suite à cette blessure au mollet.

