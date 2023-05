« Nuit étoilée de Semmama » : Les artisans de Semmama s’inspirent des œuvres de Van Gogh

L’ambassade de Suisse à Tunis accueillera les 3, 5 et 6 mai l’exposition « Nuit étoilée de Semmama » qui sera ouverte au grand public. L’occasion de découvrir des créations artisanales inspirées des œuvres de Van Gogh.

Le Centre culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama et la Coopération suisse organisent une exposition inédite mêlant art et artisanat où les zones recluses de l’ouest tunisien et notamment la région de Jebel Semmama seront à l’honneur.

Inspirée du célèbre tableau « La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh, l’exposition permettra à un groupe d’artisans originaire de Semmama de présenter leurs créations en halfa inspirées des œuvres de Van Gogh mais aussi de Paul Klee.

L’événement donnera également à voir une exposition photographique de Mohamed Dabbabi, une exposition graphique de Khaled Khayati et un stand artisanal d’artisanes de Semmama.

F.B