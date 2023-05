Tunisie Télécom et l’inclusion des femmes dans la normalisation des TICs

Tunisie Télécom vient de participer à une session virtuelle sur «Les normes sensibles au genre : pourquoi une optique de genre dans la normalisation des TIC est-elle importante ?» qui s’est tenue le 4 mai 2023 dans le cadre des sessions organisées à l’occasion du Forum du Sommet Mondial sur la Société de l’Information 2023 (Forum SMSI 2023).

Entreprise responsable et acteur majeur de l’inclusion numérique en Tunisie, Tunisie Télécom continue de soutenir l’effort international en faveur de l’inclusion des femmes dans le domaine de la normalisation des TICs.

Il est de plus en plus reconnu par les organismes internationaux de normalisation que les femmes ne sont pas actuellement aussi bien servies par les normes que les hommes et notre vie quotidienne regorge d’exemples qui mettent en évidence ce problème.

Des normes pour tous

A cet effet, le développement de normes sensibles au genre, qui reconnaissent les besoins distincts des différents genres et prennent des mesures concertées pour garantir l’efficacité des normes pour tous, s’avère plus que nécessaire pour assurer aux femmes plus d’égalité, d’inclusion, de sécurité, d’accessibilité et d’émancipation économique et sociale.

C’est autour de cette thématique que cette session du Forum SMSI 2023 a été organisée conjointement par l’Union Internationale des télécommunications (UIT), la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (IEC) et l’Etat du Canada. Elle a été une occasion pour la sensibilisation sur le sujet des normes sensibles aux genres, avec des exemples concrets de produits et services dans le secteur des TICs, et la discussion de la manière d’intégrer une perspective de genre dans le processus d’élaboration des normes afin de garantir que celles-ci soient sensibles au genre.

La session a discuté également des leçons apprises ainsi que des développements futurs dans ce domaine, et qui sont présentés par des représentants d’organisations internationales de renommée et des acteurs du secteur des TICs.

Des processus plus inclusifs

Tunisie Télécom a été représentée dans cette session par Dr Rim Belhassine Cherif, la directrice centrale de l’innovation et de la stratégie et la responsable de la transformation digitale, qui est également la présidente du Réseau des femmes dans le secteur de la normalisation de l’UIT.

Durant cette session, Dr Belhassine Cherif a prononcé l’allocution d’ouverture et participé au panel de discussion tout en présentant les activités du secteur de la normalisation de l’UIT pour assurer que les processus d’élaboration des normes à l’UIT soient bien inclusifs, et en proposant des recommandations sur la manière avec laquelle les organismes de normalisation peuvent assurer une normalisation des TICs sensible au genre.