« L’exorciste du Vatican » débarque dans les salles de cinéma en Tunisie

Le film d’horreur américain « L’exorciste du Vatican » vient de sortir dans les salles de cinéma en Tunisie. Le film met à l’affiche l’acteur Russel Crowe.

Le réalisateur et scénariste australien Julius Avery vient d’adapter les mémoires « An exorcist tells all » de Michael Patrick Kackzmarek dans un film événement qui s’inscrit aussi bien dans le genre horreur que historique.

Le film raconte les exploits du père Gabriele Amorth, légendaire prêtre italien qui était le chef exorciste du Vatican de 1986 jusqu’en 2016. Son personnage est joué par l’acteur Russel Crowe.

F.B