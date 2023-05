Festival de Cannes 2023 : La Tunisienne Kaouther Ben Hania dans la cour des grands

La 76e édition du Festival de Cannes a démarré hier, mardi 16 mai, avec l’habituelle montée des marche puis la cérémonie d’ouverture. Après un demi siècle d’absence, le cinéma tunisien retrouve la compétition officielle grâce à Kaouther Ben Hania avec « Les filles d’Olfa ».

Le Festival de Cannes, l’une des plus grandes manifestations cinématographiques au monde, se tient en ce moment et jusqu’au 27 mai, réunissant les plus grands producteurs, réalisateurs, acteurs et critiques de cinéma des quatre coins du monde.

La Tunisie y est cette année présente dans la sélection officielle, avec le nouveau film de la cinéaste Kaouther Ben Hania « Les filles d’Olfa ». Un long-métrage entre fiction et documentaire tiré d’une histoire vraie et réunissant dans son casting notamment la star tuniso-égyptienne Hend Sabri.

Kaouther Ben Hania est la meilleure ambassadrice du cinéma tunisien, après « La belle et la meute » qui avait été distingué à la section Un Certain regard à Cannes en 2017, puis « L’homme qui a vendu sa peau » sélectionné aux Oscars en 2021, elle revient en force avec « Les filles d’Olfa » pour offrir au cinéma tunisien une sélection officielle au plus prestigieux des événements cinématographiques, le Festival de Cannes.

La première du film est prévue pour le vendredi 19 mai.

F.B