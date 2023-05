La Marsa : La TGM Gallery accueille l’exposition collective « Mouvement »

La TGM Gallery à la Marsa accueille ce soir le vernissage de l’exposition « Mouvement » à l’occasion du Prix Jeunes Artistes 2023.

TGM Gallery, espace d’art récemment inauguré au coeur de la Marsa à la banlieue nord de Tunis et dirigé par Alya Hamza, ne cesse de mettre en avant les artistes tunisiens, toutes générations confondues.

L’espace accueille dès ce soir, vendredi 19 mai, l’exposition collective Mouvement qui regroupe 26 artistes et qui s’inscrit dans le cadre du Prix Jeunes Artistes qui s’adresse aux jeunes artistes, étudiants des Beaux- Arts, et amateurs, et qui propose chaque année un thème à la créativité de la jeune communauté artistique. Trois prix de 1500dt, 1000dt et 500dt seront octroyés à trois jeunes artistes qui auront également l’opportunité d’être encadrés et soutenus par la galerie. Les lauréats seront annoncés le 3 juin prochain.

F.B