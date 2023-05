Le groupe tunisien Myrath dans la playlist Hellfest du magazine Rolling Stone France

Myrath sera le 17 juin prochain sur la scène du Hellfest, l’un des plus grands festivals de musique metal dans le monde. A cette occasion, le magazine Rolling Stone France a choisi l’un des titres du groupe tunisien dans sa playlist spécial Hellfest.

Myrath, groupe de metal tunisien qui mène une carrière internationale depuis quelques années, fera partie de la programmation du Hellfest 2023, plus grand festival de musiques extrêmes dans le monde. La 16e édition du Festival est prévue du 15 au 18 juin et verra la participation des plus célèbres groupes du genre.

A cette occasion, le Rolling Stone magazine (France) a publié une plylist contenant quelques uns des titres phares des groupes programmés dont « Believer » de Myrath dans une version enregistrée en live au Théâtre romain de Carthage.

F.B