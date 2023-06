Appel à candidature aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2023)

Le comité directeur de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2023) vient d’annoncer l’ouverture d’inscription des films aux différentes sections du festival.

La 34e édition des JCC aura lieu du 28 octobre au 4 novembre 2023 avec le cinéaste Férid Boughedir comme président d’honneur. Dans un communiqué publié aujourd’hui, jeudi 8 juin, le comité directeur du festival a annoncé l’ouverture de son site officiel pour la nouvelle édition.

L’inscription des films est également ouverte jusqu’au 15 août pour la compétition officielle et jusqu’au 31 août pour Ciné Promesses.

– La compétition officielle est réservée aux films africains et arabes documentaires, longs et courts métrages.

– La compétition officielle CINE PROMESSE est réservée aux films d’école africains et arabes.

– La section CARTHAGE PRO soutient les projets et la finition des films avec ses ateliers CHABAKA, TAKMIL, CARTHAGE TALKS et MEET THE TALENTS.

F.B